ANKARA Bakan Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası yoktur

Bakan Koca: Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası yokturSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili, "Bugün itibarıyla toplam vaka sayısı 109 bin 498'e yükseldi. Dünya genelinde 3 bin 810 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 60 bin 762 oldu. Türkiye'de ise şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası yoktur" dedi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık binasında basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca, koronavirüs ile mücadeleye devam ettiklerini belirterek, grafikler ile virüsün belirtileri ve yayıldığı ülkeler hakkında bilgiler verdi. Koca, "Özellikle Çin'e karşı aldığımız tedbirler kapsamında uçuşlarımızı o dönemde durdurduk. Daha sonra İran'da görülmesinin ardından tereddüt etmeden sınırlarımızı ve hava yolunu kapatmıştık. Bu dönemde Avrupa'da maalesef hiç bir tedbir alınmadı. Avrupa, bu tedbirler konusunda son derece ağır davrandı ve böyle devam ettiğini görüyoruz. Bu dönemde Avrupa, Çin ile hiçbir ilişkisini kesmedi. Eğer biz İran ile sınırlarımızı kapatmasaydık, Türkiye'nin birçok bölgesinde bu salgını görmüş olacaktık. Bu sorun artık giderek küresel bir sorun haline geldi. Eğer bizde bu kapatmaları gecikmeli olarak yapsaydık, şu an İtalya ve İran gibi bir ülke haline gelebilirdik. Bu tedbirler erken dönemde alındı ve bu sebeple vakaları ülkemizde görmüyoruz. Bizim vatandaşa söylediğimiz, şu an itibariyle tespit edilen bir vaka olmadığıdır. Avrupa'daki bu tedbirsizlik, daha büyük sorunlara yol açacak" diye konuştu.'SORUN KÜRESEL VE MÜCADELEMİZ DE ULUSAL'Koca, koronavirüsün bazı ülkelerdeki artışıyla ilgili bilgiler vererek, "Almanya'da son 24 saatte artan vaka sayısı 111, İspanya'da son 24 saatte artan vaka sayısı 326 oldu. Bu sayılar, büyük oranla artmaya devam ediyor. Bu sebeple sorunun küresel olduğunu ve mücadelemizin de ulusal olduğunu söylemek istiyorum. Bugün itibarıyla toplam vaka sayısının 109 bin 498'e yükseldiğini söylemek istiyorum. Dünya genelinde 3 bin 810 kişi de hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı da 60 bin 762 oldu. Türkiye'de şu ana kadar tespit edilmiş koronavirüs vakası yoktur. Mevcut durumda virüs ülkemize gelecekse eğer, büyük ihtimalle yurt dışından yeni girişlerle veya yurt dışından dönüşlerle olacaktır. Özellikle yurt dışından gelen vatandaşlarımıza yönelik olarak uygulanan 14 gün kuralının, kural olarak bilinmesini önemsiyoruz. Bunlar basit yaklaşımlar değildir. Biz benzer tedbirlerin alınması için başta komşu ülkelerimiz olmak üzere tüm ülkelere çağrıda bulunduk. Fakat maalesef bu çağrılarımıza karşılık tedbirler alınmadı veya çok geç alındı" dedi.'BU HASTALIKTAN UZAK KALMAMIZ MÜMKÜN OLMAYACAKTIR'Sağlık Bakanı Koca, vatandaşların özellikle kalabalık ortamlardan uzak durması gerektiğini belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:"Virüsün yayıldığı şehirlere seyahatler, mecburi bir durum yoksa ertelenmelidir. Bir başka ülkeden alabileceğimiz bir yardım yok. Çünkü Türkiye olarak, yardım edebilecek ülke konumunda bulunan bazı ülkelerden biri biziz. Avrupa ülkeleri gerekli hassasiyete sahip değil. Ülkemizin bu salgından henüz etkilenmemiş olması, erken dönemde aldığımız tedbirler sayesindedir. Ancak bu hastalıktan uzak kalmamız mümkün olmayacaktır. Vaka görülmesi halinde vatandaşlarımıza bulaşmasını engellemek ve tedavi protokollerini uygulamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Hastalığın görülmesi halinde alınacak tedbirler kapsamında 81 ilde hastaneleri belirledik. Şüpheli her vaka, bizim için tedbir alınması gereken bir vakadır. Bu nedenle sahada görünen şüpheli vakalar için alınan tedbirleri pozitif vakaymış gibi sosyal medyada yayanların olduğunu da hala görüyoruz. Bu görüntüleri hemen sosyal medyada yaymak doğru değil. Bu paylaşımları yapanlar ve sağlık personeli gibi ses kaydı yapıp yanlış bilgi verenler hakkında İçişleri Bakanlığımız tarafından takibat başlatıldı."Bakan Koca, şüpheli vaka sayılarının artması ihtimaline karşılık, Adana, Antalya ve İzmir'de laboratuvar kuracaklarını belirtti. Koca, Tahran uçağı ile gelen yolculardan numunelerin alındığını ve son sonuçların negatif çıkması halinde yolcuları evlerine uğurlayacaklarını kaydetti.

Kaynak: DHA