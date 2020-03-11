ANKARA Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı
Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladıTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı.
11.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 14:58
Bakan Pakdemirli: Antarktika'da elde edilen bilgiler akmaya başladı
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor" dedi.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'nde yer alan, Elektronik Haberleşme Mühendisi Meteoroloji Uzmanı Çetin Biçer ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile bir araya geldi.
Bakan Pakdemirli, heyetin, Antarktika'daki üstlerinde çalıştığını, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında gelen verileri kullandıklarını söyledi. Antarktika'daki üstten sıcaklıkla ilgili verileri anlık olarak almaya başladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor. Bu veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan süper bilgisayarlarla değerlendirilip, bilimsel çalışmalara baz oluyor. Türkiye Antarktika'da üssü olan nadir ülkelerden biri olarak bilimsel, küresel çalışmalara katkı sağlamış oluyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Biçer'e plaket verdi.
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor" dedi.
Bakan Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde, 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi Heyeti'nde yer alan, Elektronik Haberleşme Mühendisi Meteoroloji Uzmanı Çetin Biçer ve Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun ile bir araya geldi.
Bakan Pakdemirli, heyetin, Antarktika'daki üstlerinde çalıştığını, küresel ısınma ve iklim değişikliği konularında gelen verileri kullandıklarını söyledi. Antarktika'daki üstten sıcaklıkla ilgili verileri anlık olarak almaya başladıklarını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Antarktika'daki sıcaklık, nem, rüzgar, basınç, yağış ve güneşten elde edilen radyasyon ile ilgili bilgilerin hepsi akmaya başladı. Ham veriler uydu kanalıyla buraya geliyor. Bu veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde bulunan süper bilgisayarlarla değerlendirilip, bilimsel çalışmalara baz oluyor. Türkiye Antarktika'da üssü olan nadir ülkelerden biri olarak bilimsel, küresel çalışmalara katkı sağlamış oluyor" dedi. Bakan Pakdemirli, Biçer'e plaket verdi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Bekir Pakdemirli, Güncel
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