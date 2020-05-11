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ANKARA Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık

Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktıkTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık" dedi.

11.05.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.05.2020 12:06
Bakan Pakdemirli: 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık
TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan Avrupa Birliği (AB) Kırsal Kalkınma Programı 2 (IPARD-II) 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık" dedi.
Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, kırsalda daha çok yatırım, üreticiye daha çok gelir, istihdama daha çok katkı amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini bildirdi. Pakdemirli, "Bu kez de toplam hibe desteği bütçesi 158 milyon avro yani 1.2 milyar TL olan 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı' için ilana çıktık. IPARD destekleri ile bir yandan Avrupa Birliği (AB) standartlarında, rekabetçi yeni işletmeler kurulmasını desteklerken, diğer yandan kırsalda gelir getiren faaliyetleri çeşitlendiriyoruz. Böylece kırsaldaki kadın ve genç girişimcilerimizi daha çok desteklemeyi ve kaliteli üretimi teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
'TOPLAMDA 1.2 MİLYAR TL HİBE DESTEĞİ'
Bu çağrı kapsamında 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' ile 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' sektörlerinde sunulacak projelerin destekleneceğini kaydeden Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Hayvancılık sektöründeki yatırımların destekleneceği 'Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar' tedbirinin destek bütçesi 104 milyon avro, yani 790 milyondur. Bu kapsamda, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 50-70 oranında hibe desteği sağlanacak. 'Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme' tedbiri için ise 54 milyon avro 410 milyon liralık destek bütçesi tahsis edildi. Bu çerçevede de, yatırım tutarı 5 bin ila 500 bin avro arasındaki projelere yüzde 55-65 oranında hibe desteği sağlanacak. Toplamda 1.2 milyar TL hibe desteği bütçesi ayrılan 'IPARD-II 9. Başvuru Çağrı İlanına' ilişkin ayrıntılı bilgiye Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı ve bereketli günler diliyorum." ANKARA Bakan Pakdemirli: ’IPARD-II 9. Başvuru Çağrısı’ için ilana çıktık

Kaynak: DHA

Etiketler: Bekir Pakdemirli, Avrupa Birliği, Güncel, Haber

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