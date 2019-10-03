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Ankara-bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü-düzeltme

Bakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştüİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.

03.10.2019 14:15
Bakan Soylu, Yunan Bakan Vekili Kumuçakos'la görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos ile bir araya geldi.
Yunanistan'ın Göç Politikasından Sorumlu Vatandaşı Koruma Bakan Vekili Yorgos Kumuçakos, İçişleri Bakan Süleyman Soylu'yu makamında ziyaret etti. Görüşmeye, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Savaş Ünlü katıldı. Görüşmede, göç ve sığınmacı konularına ilişkin başlıklar ele alındı.
Görüntülü Haber:
-Yunan bakan vekilinin karşılanması
-Görüşmeden görüntü
Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)-
Ankara-bakan soylu, yunan bakan vekili kumuçakos'la görüştü-düzeltme

Yunanistan, Güncel

Kaynak: DHA

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