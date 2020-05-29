Ankara Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi

Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi (2)'YILIN SON 2 ÇEYREĞİNDE SAĞLAM TOPARLANMA GÖREBİLİRİZ'Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı.

29.05.2020 17:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 17:57
Bakan Varank: 'Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı' kapsamında ilk belge otele verildi (2)
'YILIN SON 2 ÇEYREĞİNDE SAĞLAM TOPARLANMA GÖREBİLİRİZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, videokonferans yöntemiyle Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Toplantısı'na katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelede sahada gösterdiği başarının herkesi gururlandırdığını belirterek, sağlıktan sanayiye, eğitimden ulaştırmaya her alanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kusursuza yakın yönetim sergilediklerini söyledi. Varank, vatandaşın sağlığı kadar ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldıklarını belirterek, "Sıkıntı çeken her kesime, işçisinden emeklisine, KOBİ'lerimizden girişimcilerimize toplumun tüm katmanlarına dokunduk. Bununla birlikte esnek üretim kabiliyetlerine sahip sanayimiz sayesinde de arz sıkıntısı çekmedik. Bu sabah 2020'nin ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamı açıklandı. Yüzde 4,5'luk bu büyüme beklentilerimizle gayet uyumlu. Aslında geçen senenin eylül ayından itibaren ekonomide güçlü bir canlanma söz konusuydu. Salgınla birlikte bu eğilim mart ortasında kesintiye uğradı. Nisan ayında hem ülkelerin içe kapanması hem de alınan önlemler sebebiyle talepte ciddi daralmalar yaşandı. Mayıs ayına görece iyi başladık. Salgının küresel seyrine bağlı olmakla birlikte ekonomik canlanma yaz aylarında hız kazanabilir. Bu senaryonun geçerli olması halinde yılın son 2 çeyreğinde sağlam toparlanma görebiliriz" dedi.
'ŞİRKETLER İÇİN CAZİBE MERKEZİYİZ'
Koronavirüs salgını sonrası dönemde 2 önemli fırsat olduğunu belirten Bakan Varank, "İlk olarak şu an pek çok ülke talebi kısmış durumda. Ertelenmiş talep yeniden harekete geçtiğinde, sanayinin bu talebi en iyi şekilde karşılaması gerekiyor. İkinci fırsat; tedarik zincirleri kanalıyla gelecek. Küresel şirketler, tek tedarikçiye bağlı olmanın taşıdığı riski bizzat yaşayarak acı bir biçimde öğrendiler. Dolayısıyla bu şirketler kendilerine yeni üretim ortakları aramaya başladı. Üretim kabiliyetlerimiz, lojistik altyapımız ve dinamik iş gücümüzle bu şirketler için cazibe merkeziyiz" diye konuştu. Ankara Bakan Varank: ’Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı’ kapsamında ilk belge otele verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Varank, Ege, Güncel, Haber

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