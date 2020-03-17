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ANKARA Bakan Varank, toplantıya katılanların eline kolonya döktü

ANKARA Bakan Varank, toplantıya katılanların eline kolonya döktü.

17.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:27
ANKARA Bakan Varank, toplantıya katılanların eline kolonya döktü
ANKARA Bakan Varank, toplantıya katılanların eline kolonya döktü

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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