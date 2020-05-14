ANKARA Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz -1

Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğizSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş iş gücüne yatırım yaptık. Kimsenin şüphesi olmasın.

14.05.2020 21:06 | Son Güncelleme: 14.05.2020 21:14
Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sanayi altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş iş gücüne yatırım yaptık. Kimsenin şüphesi olmasın. Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Bakan Varank, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı'na video konferans ile katıldı. Burada konuşan Bakan Varank, koronavirüs sürecinde sağlık alanında uygulanan tedbirlerinin yanı sıra, ekonomik sürdürülebilirliği de dikkate aldıklarını bildirdi. İstihdam, finansman ve sosyal yardım alanlarında kritik adımlar attıklarını kaydeden Bakan Varank, "İşçiyi ve iş vereni mağdur etmemek adına, kısa çalışma ödeneğinden faydalanma şartlarını kolaylaştırdık. Başvuru sayısı 3,5 milyonu geçti. Şimdiye kadar 2,5 milyon kişiye de ödemeleri yapıldı. Kısa çalışma şartlarını taşımayanlar için, aylık bin 170 liralık başka bir paketi devreye soktuk. 'Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız' dedik. 5 milyon 300 bin ihtiyaç sahibi haneye 1000'er lira nakdi yardım yaptık" dedi.
'ÜRETİMİ AYAKTA TUTACAĞIZ'
Bakan Varank, salgın döneminde, üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını vurgulayarak, "Türkiye sağlam bir üretim ve Ar-Ge altyapısına sahip. Hepinizin bildiği üzere 18 senede; sıfırdan bir Ar-Ge ekosistemi inşa ettik. Sanayi altyapımızı güçlendirdik ve yetişmiş iş gücüne yatırım yaptık. Kimsenin şüphesi olmasın. Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz. Evet ekonomide dalgalanmalar yaşıyoruz, ancak bunu yaşayan tek ülke biz değiliz. Küresel güçlerin bile geldiği yer ortada. Peki ne yapacağız? Her hal ve koşulda üretimi ayakta tutacağız. Rekabet gücümüzü daha da artıracak politikaları tereddütsüz uygulayacağız. Böylelikle sanayimiz emin adımlarla yoluna devam edecek" diye konuştu.
'TSE'NİN HAZIRLADIĞI REHBERİ YAYIMLAYACAĞIZ'
Nisanın son haftasından itibaren normalleşmeye geçişle ilgili olumlu sinyaller almaya başladıklarını, elektrik tüketim verilerinden de bu resmi net şekilde gördüklerini kaydeden Bakan Varank, üretim cephesinde kayda değer gelişmelerin bulunduğunu bildirdi. Bakan Varank, şunları kaydetti:
"Otomotiv ana fabrikalarının tamamı faaliyetlerine başladı. Tekstil firmalarında da hareketlenmeler söz konusu. Gıda, kimya, ilaç ve ambalaj sektörü güçlü bir şekilde yoluna devam ediyor. İçinde bulunduğumuz aylar çok kritik. Hem tedbirlere azami seviyede uymak, hem de yeni normale en iyi şekilde hazırlıklı olmak gerekiyor. Birincisi ve en önemlisi çalışanlarınızın sağlığını güvence altına almanız. Üretim öncesi ve sonrasındaki iş süreçlerinizi en ince detayına kadar planlamalısınız. Servisler, yemekhaneler, çalışma saatleri gibi konularda önceliğiniz iş güvenliği olmalı. Biz tam da bu konuda, almanız gereken önlemlere ilişkin bir kılavuz hazırladık. Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) hazırladığı bu rehber dokümanı bir-iki gün içinde yayımlayacağız. Kılavuzda; hijyen, enfeksiyon önleme ve kontrol mekanizmalarıyla ilgili atılması gereken adımlara yer verdik." ANKARA Bakan Varank: Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz -1

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Varank, Güncel, Haber

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