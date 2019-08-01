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ANKARA Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi

Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesiAnkara'da, toplu sözleşme görüşmelerini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti.

01.08.2019 16:20
ANKARA Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi
Bakanlığa yürümek isteyen gruba polis müdahalesi
Ankara'da, toplu sözleşme görüşmelerini protesto etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yürümek isteyen gruba, polis biber gazıyla müdahale etti. Grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.
Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri ile çeşitli sivil toplum örgütleri temsilcileri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda bugün başlayan toplu sözleşme görüşmelerini protesto için öğle saatlerinde Bahçelievler 7'nci Cadde girişinde bir araya geldi. Gruptakiler, 'Zafer, direnen emekçinin olacak' ve 'Baskılar bizi yıldıramaz' sloganları atarak, 'KHK ile ihraç edilen emekçiler iade edilsin' ile 'KHK'lar iptal edilsin' yazılı dövizleri taşıdı.
Polis ekipleri, görüşmelerin yapıldığı bakanlığa yürümek isteyen gruba, dağılmaları konusunda anons yaptı. Uyarıları dikkate almayan sendika üyelerini polis, biber gazıyla müdahale ederek, uzaklaştırdı. Müdahale sırasında grupta bulunan 6 kişi, gözaltına alındı.

Ankara, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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