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Ankara-barış pınarı bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndüMİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, Türkiye sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.

31.12.2019 09:19 | Son Güncelleme: 31.12.2019 09:20
Barış Pınarı Bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocukların, sayesinde okullarına geri döndüğünü duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Barış Pınarı Bölgesi'ndeki Suriyeli çocuklar, Türkiye sayesinde okullarına geri dönmenin sevincini yaşıyor denildi. Paylaşılan videoda ise Türk askerinin Suriyeli öğrencilere hediye dağıtması ve öğrencilerin Türk askerine teşekkür etmesi yer aldı.
(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)
ANKARA, (DHA)-
Ankara-barış pınarı bölgesi'nde çocuklar okullarına döndü

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Kaynak: DHA


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