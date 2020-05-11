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ANKARA Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi

Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.

11.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 11.05.2020 15:22
Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP'ler imha edildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerce tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcıların (EYP) tespit edilerek, imha edildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG tarafından masum sivilleri hedef alacak şekilde yol kenarına tuzaklanan mayın ve EYP'leri tespit ederek imha etti" denildi. ANKARA Barış Pınarı bölgesinde mayın ve EYP’ler imha edildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel, Haber

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