Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Ankara Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

Ankara Barosu Avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

27.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:39
Ankara Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
Ankara Barosu Avukatları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.
Avukat Veli Böke, Ankara Barosu Avukatları adına Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi.
Mesleki bir zorunluluk gereği kayıtlı bulundukları Ankara Barosunu en ağır ifadelerle kınadıklarını belirten Böke, Erbaş'ın dinin ve bütün dinlerin ortak yasakladığı, kınadığı fiillerle ilgili insanları uyardığını ifade etti.
Böke, "Söylediği dinin temel esaslarından başka bir şey olmayan Diyanet İşleri Başkanı Sayın Ali Erbaş'ın sözleri aynen bizim de sözlerimizdir." dedi.
Erbaş'ın sözlerinin çağlar ötesinden geldiğine dikkati çeken Böke, şunları kaydetti:
"Unutulmamalıdır ki bu ilahi ses çağlar ötesine kadar ulaşacaktır. Ne yazık ki milletin değerlerini hiçe sayan, aşağılayan ve nefret söylemi içeren bu talihsiz açıklamanın sahipleri de yüce İslam dinine olan bu kin ve nefretlerinin kaynağını yine çağlar ötesinden almaktadırlar. Ayrımcılık ve nefret dili ile yapılan Baro açıklamasının, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmesi, dini değerlere hakaret ve aşağılama niteliği taşıması ve kamu görevlisine hakaret suçu unsurlarını oluşturması nedeniyle bir grup avukat ile birlikte suç duyurusunda bulunuyoruz.
Bizlerden aldıkları aidatları meslek ahlakı ve saygınlığını korumak için kullanması gerekirken, bu tür sapkın görüşleri koruma ve barındırma amacına yönelik harcaması ve biz meslektaşların hak ve menfaatlerini korumanın dışında başka sapkın ve siyasi emellere hizmet etme çabasına girmesi ve temel görev ve amaçları dışında faaliyet gösteren Baro hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 77'inci Maddesinde 5.fıkrası gereği işlem yapılması hususunda savcılıkları ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz."

Açıklamanın Baro yönetiminin bilgisi dahilinde olmadığını ümit ettiklerini ve kaldırılma imkanının hala bulunduğunu ifade eden Böke, üye avukatlar ve tüm Müslüman aleminden özür dilenmesi gerektiğini belirtti. Böke, "Bu nedenle Ankara Barosu açıklamasını kaldırmasa da biz Ankara Barosu avukatları olarak bu mikrobik açıklamayı kabul etmiyor, karantinaya alıyor ve tarihin çöp kutusuna atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ünlü modacı Nur Yerlitaş, hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş’ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haberler
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Nihat Doğan’dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haberler
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan’da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haberler
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal’ın eşine ’Aptallar topluluğu’ deyip engelledi Haberler
Türk milletini suçlayan Kim Kardashian, kendisine tepki gösteren Hanife Gürdal'ın eşine "Aptallar topluluğu" deyip engelledi
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu Haberler
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Haberler››Güncel››Ankara Barosu avukatlarından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:27: Biga'da 339 adet kaçak dezenfektan ele geçirildi - Haber 17:26: Amasya'da cinayet - Haber 17:24: Trabzon Valisi Ustaoğlu doktor Genç'e "geçmiş olsun" temennisinde bulundu - Haber 17:24: Kastamonu'da koronavirüs tedavisi tamamlanan 2 kişi taburcu edildi - Haber 17:22: İsveç'ten uçakla getirilen Gülüşken'in ağabeyi: Dünyanın en güzel ülkesi Türkiye - Haber 17:07: Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 16:53: Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, koronavirüste parmaklardaki renk değişiminin nedenini anlattı - Haber 16:34: Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu - Haberler 16:27: Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal - Magazin 16:19: Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık - Magazin