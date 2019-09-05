Ankara Barosu da Metin Feyzioğlu'nu protesto ederek seçim çağrısında bulundu

Yeni yargı yılının açılışının Ankara'daki sarayda yapılmasını protesto eden barolar bu açılışa Türkiye Barolar Birliği'ni (TBB) temsilen katılan Birlik Başkanı Metin Feyzioğlu'nu protesto etti.

ANKARA BAROSU DA SEÇİME ÇAĞIRDI

İstanbul Barosu'nun seçim çağrısının ardından Ankara Barosu da ilan vererek TBB'yi seçime çağırdı.

Barodan yapılan açıklamada, "Ankara Barosu'nun 04.09.2019 tarihli yönetim kurulu toplantısında Avukatlık Kanunu'nun 115/2. Maddesi uyarınca Türkiye Barolar Birliği'nin seçim gündemli olağanüstü genel kurula çağrılmasına karar verilmiştir" denildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 11 baronun 'Yargı bağımsızlığını zedeler' diye protesto ettiği Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, katılma kararı almıştı. Törende ilk konuşmayı da yapan Feyzioğlu, "Vatan söz konusu ise gerisi teferruattır. Biz o yüzden buradayız. Barolar Birliği sadece cumhuriyetin tarafındadır" ifadelerini kullanmıştı.

İSTANBUL BAROSU'NDAN SEÇİM ÇAĞRISI

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Beştepe'de düzenlenen 'Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmasının ardından İstanbul Barosu'ndan dikkat çeken bir adım gelmişti. Sosyal medya hesabı ve baronun internet sitesinden yayınlanan mesajla, "İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Türkiye Barolar Birliği'nin olağanüstü genel kurula çağrılması hususunda delegeleriyle toplantı kararı aldı" denilmişti

İşte İstanbul Barosu'nun o duyuru;



