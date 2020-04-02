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Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, şiddet mağduru kadınlara çağrı

ANKARA Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara, 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla çağrıda bulunarak, şiddet görmeleri halinde polis merkezleri ve savcılıklara şikayette bulunmalarını istedi.

02.04.2020 15:52 | Son Güncelleme: 02.04.2020 15:52
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, şiddet mağduru kadınlara çağrı

ANKARA Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara, 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla çağrıda bulunarak, şiddet görmeleri halinde polis merkezleri ve savcılıklara şikayette bulunmalarını istedi.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şiddet mağduru kadınlara, hazırladıkları video ile çağrıda bulundu. 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla hazırlanan video, sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, "Adliyeler ve polis merkezleri açık. Şiddete uğradıysan ya da uğrama tehlikesi altındaysan polis merkezine gidebilirsin. Savcılığa ya da Ankara Barosuna başvurabilirsin" denilerek, kadınların şiddete uğramaları halinde başvurabilecekleri telefonların olduğu bir görsel paylaşıldı.

'KADINLARA YÖNELİK EK TEDBİRLER ALINMALI'

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat İdil Yalçıner Şimşek, dünyayı ve Türkiye'yi saran salgının, kadınları kendilerine şiddet uygulayanlarla aynı evde kalmaya zorladığını belirterek, "Kadın örgütlerinin yaptığı açıklamalarda bu süreçte şiddet olaylarında artış olduğu gözler önüne seriliyor. Pandemi dönemlerinde devletin kadınlara yönelik ek tedbirler alması şarttır. Biz Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, kadınlara yalnız değilsiniz diyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel
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