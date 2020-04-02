Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, şiddet mağduru kadınlara çağrı

ANKARA Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara, 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla çağrıda bulunarak, şiddet görmeleri halinde polis merkezleri ve savcılıklara şikayette bulunmalarını istedi.

02.04.2020 16:28 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:28
Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, şiddet mağduru kadınlara çağrı

ANKARA Barosu Kadın Hakları Merkezi, şiddet mağduru kadınlara, 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla çağrıda bulunarak, şiddet görmeleri halinde polis merkezleri ve savcılıklara şikayette bulunmalarını istedi.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan şiddet mağduru kadınlara, hazırladıkları video ile çağrıda bulundu. 'EvdeykenÇaresizDeğilsin' sloganıyla hazırlanan video, sosyal medyada paylaşıldı. Videoda, "Adliyeler ve polis merkezleri açık. Şiddete uğradıysan ya da uğrama tehlikesi altındaysan polis merkezine gidebilirsin. Savcılığa ya da Ankara Barosuna başvurabilirsin" denilerek, kadınların şiddete uğramaları halinde başvurabilecekleri telefonların olduğu bir görsel paylaşıldı.

'KADINLARA YÖNELİK EK TEDBİRLER ALINMALI'

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı avukat İdil Yalçıner Şimşek, dünyayı ve Türkiye'yi saran salgının, kadınları kendilerine şiddet uygulayanlarla aynı evde kalmaya zorladığını belirterek, "Kadın örgütlerinin yaptığı açıklamalarda bu süreçte şiddet olaylarında artış olduğu gözler önüne seriliyor. Pandemi dönemlerinde devletin kadınlara yönelik ek tedbirler alması şarttır. Biz Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi olarak kadınların yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor, kadınlara yalnız değilsiniz diyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Özkan ARSLAN/ANKARA, -


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler: Ankara, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi'nden, şiddet mağduru kadınlara çağrı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi Haberler
Alkol almak için kaçtı! Kendisi hapse, temas ettikleri karantinaya girdi
Merkez Bankası’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na rekor bağış Haberler
Merkez Bankası'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na rekor bağış
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi Haberler
Dünya virüsün pençesinde kıvranırken bu ülkede tek vaka dahi görülmedi
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı Haberler
Annesini kemerle boğan kişi şizofren hastası çıktı
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı Haberler
ABD alarma geçti! Bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüse rastlandı
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun Haberler
Belediye başkanlarına talimat verdi: Durumu olmayanlara destek olun
Antarktika’nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı Haberler
Antarktika'nın 90 milyon yıl önce ormanlarla dolu olduğu ortaya çıktı
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı’nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme Haberler
Korona testi pozitif çıkan İngiltere Başbakanı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme

Son Dakika Güncel Haberleri

17:49: Freni boşalan tır uygulama noktasındaki araçlara çarptı: 5 ölü, 21 yaralı (2) - Haber 17:48: Altınöz, "Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşme sonrası problem çözüldü" - Haber 17:48: Kars'ta karantinaya alınan köye giriş çıkış yasak - Haber 17:48: Maskot polis otizmli Halil'i sevindirdi - Haber 17:48: Türkiye'nin çınarları, gençler için anılarını paylaşacak - Haber 17:12: Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı - Ekonomi 17:00: Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? - Haberler 16:52: Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız - Haber 16:33: ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı - Haber 16:10: İstanbul ve Ankara'da koronavirüsten etkilenebilecek en riskli ilçeler - Haber 16:08: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un karantina süreci uzayabilir - Haber 15:27: Son Dakika: İstanbul Rum Patrikliği ve Süryani Kadim Vakfı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplamda 400 bin lira bağış yaptı - Haber