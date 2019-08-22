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Ankara Barosu Meclisi kuruldu

Ankara Barosu tarafından, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve avukatlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla "baro meclisi" kurulduğu bildirildi.

22.08.2019 11:54 Ankara Barosu Meclisi kuruldu
Ankara Barosu tarafından, hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve avukatlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla "baro meclisi" kurulduğu bildirildi.
Barodan yapılan yazılı açıklamada, "Meslek sorunlarının, bu bağlamda hukukun üstünlüğüne ve adil yargılamaya ilişkin sorunların çözümünde katılımcılığı sağlamak ve meslektaşlar arasında dayanışmayı artırmak amacıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 95. maddesindeki yetkiye dayanılarak Ankara Barosu yönetim kurulunca, Ankara Barosu baro meclisi kurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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