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Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini "Baro Ekspres" ile yapacak

Ankara Barosu, avukatların birbirlerine, müvekkillerine ve diğer muhataplarına yapacakları mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerinin baro aracılığı ile yapılmasına imkan sağlayan "Baro Ekspres" uygulamasını hayata geçirecek.

06.02.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:24Ankara Barosu, mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerini
Barosu, avukatların birbirlerine, müvekkillerine ve diğer muhataplarına yapacakları mesleki ve hukuki ihtarname bildirimlerinin baro aracılığı ile yapılmasına imkan sağlayan "Baro Ekspres" uygulamasını hayata geçirecek.
Ankara Barosundan yapılan açıklamada, uygulamanın 10 Şubat'tan itibaren hizmete gireceği ifade edildi.
Konuya ilişkin yönergenin ve ücret tarifesinin baro internet sayfasından paylaşıldığı bildirilen açıklamada, "Baronet" üzerinden de e-imza ve mobil imza kullanılarak bildirim ve ihtarname gönderimi sağlanması için altyapı çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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