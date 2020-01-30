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Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım

Ankara Barosu, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 3 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi topladı.

30.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:56Ankara Barosu'ndan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere 3 kamyon dolusu yardım
Ankara Barosu, 'ın ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyası ile Elazığ ve 'daki depremzedeler için 3 kamyon dolusu ihtiyaç malzemesi topladı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta gerçekleşen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin dört bir yanından Elazığ'a yardım kampanyası başlatıldı. Elazığ'daki deprem felaketine kayıtsız kalmayan Ankara Barosu da başlattığı kampanya ile vatandaşları depremzedelere yardımda bulunmaya davet etti. Bu kapsamda bot, kaban, battaniye, gıda malzemeleri, temizlik malzemeleri gibi ihtiyaç malzemelerinden oluşan yaklaşık bin koli yardım toplandı. 3 kamyona yüklenen bu yardım malzemeleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Elazığ Barosu ve Malatya Barosu'na gönderildi. - ANKARA

Sivrice, Malatya, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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