Ankara Barosundan Arabuluculuk Açıklaması

Kaynak: AA

Ankara Barosundan, arabuluculuğun hukuk eğitimi alanlar dışındaki kişiler tarafından icra edilmesi halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılması kaçınılmaz olduğu bildirildi.Baronun internet sayfasında yer alan açıklamada, son dönemde, arabuluculuk mesleğinin hukuk fakültesi mezunları dışındaki bazı meslek gruplarına da açılmasıyla ilgili birtakım girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.Mevcut mevzuata göre arabulucuda hukuk fakültesi mezunu olması şartı arandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yasa koyucu, arabulucu tarafından düzenlenen tutanak ve anlaşma belgelerine, arabulucunun hukuk bilgisi ve tecrübesinin yansıtılmasını bekliyor. Arabulucu, uyuşmazlık konusunun arabuluculuk kapsamında olup olmadığını, tarafların fiil ehliyetlerini, arabuluculuk faaliyetini yerine getirirken uygulanacak usulün ve süreç sonunda tarafların anlaşma sağlamaları halinde bu anlaşmanın emredici hukuk kurallarına uygun olup olmadığını doğru bir şekilde değerlendirebilmelidir. Süreç sonunda imzalanan belgelerin ilamı haiz belgeler olması ve hukuki bir sonuç doğurması sebebiyle hukuk eğitimi alanlar dışındaki kişiler tarafından arabuluculuğun icra edilmesi halinde çok ciddi sorunlarla karşılaşılması kaçınılmazdır."Arabuluculuk sürecinin hukuk eğitimi alan kişiler dışındaki meslek gruplarına açılmasının toplumdaki güveni sarsacağını belirten Ankara Barosu, açıklamada, hukuk eğitimi almayan kişiler tarafından düzenlenen tutanaklardaki hukuka aykırı düzenlemelerin de yeni bir yargı yükü oluşturacağını bildirdi.