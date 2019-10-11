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Ankara Barosundan şehitler için başsağlığı mesajı

Ankara Barosunca, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile Şanlıurfa ve Mardin'de şehit olan vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlandı.

11.10.2019 11:32Ankara Barosundan şehitler için başsağlığı mesajı
Ankara Barosunca, Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu ile Şanlıurfa ve Mardin'de şehit olan vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımlandı.
Baronun internet sitesinde yer alan mesajda, "Barış Pınarı Harekatı devam ederken YPG terör örgütü kontrolündeki bölgeden Şanlıurfa ve Mardin'e atılan havan ve roketatar mermileri nedeniyle biri 9 aylık bebek olmak üzere 7 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, çok sayıda yaralılarımızın olduğunu ve harekat sırasında kahraman askerimiz Ahmet Topçu'nun şehit düştüğünü derin bir acı ve üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız." ifadeleri kullanıldı.
Ankara Barosunun açıklamasında, şunlar kaydedildi:
"Alçaklığı kendisine misyon edinmiş terör, sivil, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden hainliğini ve karanlık emellerle dolu olan acımasızlığını bu saldırıda göstermiştir. Her daim toplumsal barış ve huzuru hedef alan zalim terör, birlikte kardeşçe kurulacak olan yaşama ve aydınlık geleceğimize en büyük tehdittir. Bu sebeple kandan ve acıdan beslenen terör barbarlığını şiddetle lanetliyoruz. Hain saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza ve Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen kahraman askerimiz Ahmet Topçu'ya Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa, milletimize başsağlığı diliyoruz."

Barış Pınarı Harekatı, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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