Ankara Barosundan "Zorunlu Avukat" Kararı

15 Kasım 2018 Perşembe 12:30



15 Kasım 2018 Perşembe 12:30

Ankara Barosu, baronun görevlendirdiği avukatın Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliğinde çalışan bir polis memurunca darbedildiği, olayla ilgili işlemleri takip eden bir avukatın ise Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğindeki iki memur tarafından "yaka paça" salon dışına çıkartıldığı gerekçesiyle, bu kişilerin isimlerinin savcılığa ve baroya bildirilmemesi halinde 19 Kasım'dan itibaren Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliği ile söz konusu hakimlikteki işler için zorunlu avukat görevlendirilmemesini kararlaştırdı.Barodan yapılan yazılı açıklamada, Ankara Barosu CMK Uygulamaları Merkezi tarafından görevlendirilen avukat Fadime Eymir'in 9 Kasım'da Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği salonu önünde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliğinde görevli bir polisçe hakarete uğradığı ve darbedildiği öne sürüldü.Eymir'in savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve baronun Avukat Hakları Merkezine durumu ilettiği ifade edilen açıklamada, bunun üzerine merkez üyesi avukat Büşra Pamukçu ile Baro Yönetim Kurulu Üyeleri Burcu Mine Gargın ve Güzin Tanyeri'nin olay yerine gittikleri kaydedildi.Avukat Eymir'in, başına gelenlerin görevlendirildiği dosyanın sorgu zaptına yazdırılmasını istediği ancak talebin sorgu hakimince reddedildiği bildirilen açıklamada, bunun üzerine hakimle konu hakkında görüşmek için duruşma salonuna girmek isteyen avukat Pamukçu'nun da mübaşir ve başka bir görevli tarafından "yaka paça" dışarı çıkartıldığı, bu sırada üzerine kapatılan kapının koluna çarpması sonucu yaralandığı, olayla ilgili savcılığa şikayette bulunduğu belirtildi."Kamusal bir hizmeti yerine getirmek üzere Ankara Barosu eliyle görevlendirilmiş meslektaşlarımızın maruz kaldığı saldırılar, öncelikle mesleğimize ve devamında kurumumuza yapılmıştır." denilen açıklamada, Eymir'in şikayetçi olduğu kolluk personeli ile Pamukçu'nun şikayetçi olduğu adliye çalışanlarının kimlik bilgilerinin baroya ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi istendi.Açıklamada, bunun yapılmaması durumunda, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Büro Amirliğindeki işler için zorunlu avukat görevlendirilmemesine, bu şubede avukat nezaretinde yapılacak soruşturma işlemlerinin, esasen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütüldüğü dikkate alınarak, vatandaşların hak kaybı yaşamaması için Ankara Adliyesi içinde ve savcılık birimlerinde yerine getirilmesine karar verildiği ifade edildi.