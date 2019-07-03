03.07.2019 17:33
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ANKARA Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak

Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Bisikletli Martı Timleri', yaz aylarında yoğunluk yaşanan Mogan ve Eymir gölleri çevresinde asayişi sağlayacak.

Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Bisikletli Martı Timleri', yaz aylarında yoğunluk yaşanan Mogan ve Eymir gölleri çevresinde asayişi sağlayacak.
Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatıyla Başkent'te, 'atlı polis' ve 'motosikletli yunus' ekiplerinin ardından 'bisikletli polis' timleri kuruldu. Toplam 8 polisin yer aldığı, 2'şerli 4 timden oluşan bisikletli polisler, özellikle araç girişinin zor olduğu Eymir ve Mogan Gölleri çevresinde görev yapacak. Bisikletli polisler, hafta içi 13.00-21.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında özellikle yaz aylarında yoğunluk yaşanan göllerin çevresinde, olası olaylara hızla müdahale ederek, asayişi sağlayacak. Caydırıcı ve önleyici tedbirler alacak olan polisler, parklarda ailesinden uzaklaşan veya kaybolan çocukları yakınlarına ulaştıracak.
İl Emniyet Müdürlüğü yetkileri, bisikletli polis timlerinin sporla uğraşan 35 yaşın altındaki polislerden oluştuğunu belirterek kıyafetlerinin de özel olarak hazırlandığını kaydetti. Yetkililer, 'Bisikletli Martı Timleri' ile olaylara en kısa sürede müdahale edileceğini, toplumda huzuru korumayı sağlamayı amaçladıklarını, bu şekilde polisin görünürlüğünün artacağını ve vatandaşlarla iyi ilişkiler kurulacağını bildirdi. ANKARA Başkent'te 'Bisikletli Martı Timleri' asayişi sağlayacak
Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Eymir, Güncel

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