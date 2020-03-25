Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları - Haberler

ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmalarıANKARA Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alarak koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor.

25.03.2020 23:57 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:00
Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları
ANKARA Büyükşehir Belediyesi yeni önlemler alarak koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda 'Evde Kal' çağrısıyla sosyal medya hesapları üzerinden, kent ekranlarından ve afişlerle uyarılarına devam ederek, farkındalık yaratmak amacıyla 'mesafeni koru' yapıştırmaları hazırladı.
Yolcu trafiğinin yaşandığı Ankara Şehirler Arası Terminal İşletmesi'ne (AŞTİ) bu stickerları yerleştiren Büyükşehir Belediyesi, özellikle otobüs firmalarının yazıhanelerinin önlerinde bilet sırası için bekleyen vatandaşların bu uyarıya dikkat etmelerini sağlıyor. Yer yapıştırmaları vatandaşların günlük olarak seyahat ettiği Metro ve ANKARAY İstasyonlarına da kısa süre içinde uygulanacak. Halk sağlığı için AŞTİ'de günlük olarak dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, yer zeminlerine yerleştirdikleri yapıştırmalar ile vatandaşlarda farkındalık oluşturmak istediklerini dile getirerek, "Yolcu sayısında ciddi düşüş var ancak AŞTİ'de peronların önünde bekleme yerlerine 'sticker' yaptırdık, asansörlerin önüne de yapıştırdık. Otobüslerde de ikili koltuklarda tek kişi oturulması, arkalı önlü koltuklarda da çapraz oturulması yönünde İçişleri Bakanlığı genelgesi devreye girdi. Biz de bunu şehirlerarası otobüs firmalarına tebliğ ettik. Uygulamasını zabıtalar ve güvenlik görevlileri aracılığıyla takip ediyoruz. Firmaların önemli ölçüde gelir kaybı var. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatıyla ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu kararıyla da AŞTİ'den çıkışta otobüslerden alınan ücreti yarı yarıya indirdik. Vatandaşlarımızda bir duyarlılık görüyoruz" dedi.
MARKETLERE DE DAĞITILIYOR
Vatandaşların yoğun olarak kullandığı marketlere de uyarıcı sticker'lar dağıttıklarını belirten Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, hazırladıkları afişlerle de 'EvdeKal' çağrısı yaptıklarını söyledi. Uygulamanın yapıldığı marketlerde zabıta ekipleriyle birlikte incelemelerde bulunan Koç, "Marketlerin girişine 'alışverişini tamamlayınca hemen evine dön' uyarı afişlerini asıyoruz. İçişleri Bakanlığımızın bir genelgesi daha belediyemize intikal etti. Marketlerin metrekaresine göre içeride bulunabilecek müşteri sayısını belirleyen genelgeye uyum sağlanabilmesi için marketlerin girişine en fazla kaç müşterinin girebileceğini gösterir uyarılar astırdık. Kasa önünde birikmeleri önlemek için de yere 'mesafeni koru' sticker'ları yapıştırdık. Bu çalışmaları Ankara genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz" diye konuştu. ASANSÖRLERE DE STİCKER
Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarına da yerleştirilmeye başlayan sticker'lar asansör içlerine de uygulanıyor. Sosyal mesafenin korunması uyarısını taşıyan sticker'larla çalışanların sağlığını da önceleyen Büyükşehir Belediyesi, asansörlere salgın riskine karşı 4 kişinin binmesi uyarısında bulunuyor. Büyükşehir personeli Başak Yılmaz, "Personel sağlığını korumak için alınan önlemden memnunum. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)-
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
ANKARA Başkent’te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Kaynak: DHA

Etiketler: Zabıta, Ankara, Güncel

Haberin Videosu :

ANKARA Başkent'te virüse karşı farkındalık çalışmaları

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti Haberler
Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara hakaret etti
MEB, Can Ataklı’nın tepki çeken sözleri için harekete geçti Haberler
MEB, Can Ataklı'nın tepki çeken sözleri için harekete geçti
İsrail’de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı Haberler
İsrail'de koronavirüs salgını büyüyor! Vaka sayısı arttı
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi Haberler
Bakan Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi
Türkiye’de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500’e yaklaştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 59 can aldı, vaka sayısı 2 bin 500'e yaklaştı
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo Haberler
Bilim Kurulu üyesi uyardı! İşte önlemlere uyulmadığında oluşacak senaryo
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler Haberler
Genç kızın anlattıkları kan dondurdu: Kaçırıldım, uyuşturucu verdiler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu Haberler
Terör örgütünün havanlı saldırısında 2 askerimiz şehit oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

01:08: Samsun'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haber 01:02: Banaz Kaymakamlığı: "Mahallelerin karantinaya alındığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" - Haber 01:00: Kosova'da mecliste güven oyu alamayan Başbakan Albin Kurti önderliğindeki koalisyon hükümeti göreve... - Haber 00:58: Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi - Haber 00:54: İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu - Haber 00:37: Milli Eğitim Bakanlığı, gazeteci Can Ataklı hakkında suç duyurusunda bulundu - Haber 00:33: Yılmaz Özdil sokağa çıkma yasağını delen yaşlılara "angut" dedi, sosyal medyadan tepki çekti - Haber 00:19: Devler Ligi finalinde sahaya giren fenomen, karantinada çıplak poz verdi - Spor 00:04: İsrail'de yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 369'a yükseldi - Haber 00:01: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Medipol Hastanesi ile ilgili iddialara yanıt verdi - Haber 23:43: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 59'a, vaka sayısı 2433'e yükseldi - Haber 23:15: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Açıklanan önlemlere uyulmazsa salgının süresi 1 yılı aşabilir - Haber