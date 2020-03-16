ANKARA Başkentte taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor
ANKARA Başkentte taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor.
16.03.2020 22:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:02
ANKARA Başkentte taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Başkentte taksi ve dolmuşlar dezenfekte ediliyor
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