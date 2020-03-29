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ANKARA Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu

Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durdurulduUMRE dönüşü Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ambulanslarla hastaneye götürüldü.

29.03.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:30
Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu
UMRE dönüşü Ankara 'nın Gölbaşı ilçesinde yurda yerleştirilen 3 bin 135 kişiden bazıları, koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine ambulanslarla hastaneye götürüldü. Bunun üzerine, bugün 14 günlük karantina süresi dolan umrecilerin tahliyeleri de durduruldu.
Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, 15 Mart'ta umreden Ankara'ya gelen 3 bin 135 kişi Gölbaşı ilçesindeki yurtlarda karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresinin ardından umrecilerin bugün tahliye edilmesi planlandı. Fakat, yapılan testler sonucu bazı umrecilerin testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu kişiler yurtlara gelen ambulanslar ile art arda Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yaşanan bu gelişme sonrası karantina süresi dolan, 112 otobüs ve 6 uçak ile memleketlerine gönderilmeyi bekleyen kişilerin bugün tahliye edilmeyeceği öğrenildi.
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ANKARA Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ankara, Güncel

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ANKARA Bazı umrecilerin testleri pozitif çıktı, tahliye işlemi durduruldu

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