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"Ankara beni bulsun" çağrısı sonunda yanıt buldu! Bakan Soylu talimat verdi

Sosyal medyada "Ankara beni bulsun" videosuyla tanınan Mersinli Cihangir'i Ankara buldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla bilgilerine ulaşılan Cihangir Göktaş'a kimlik kartı düzenlendi.

15.02.2020 18:21 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:27

Sosyal medyanın en çok merak edilen figürlerinden olan , ortaya çıkan ilk videosunda söylediği " beni bulsun sözleriyle" fenomen oldu. Cihangir'in yaptığı çağrı aylar sonra Ankara'da yanıt buldu. Bakan Soylu'nun talimatıyla Cihangir'eyeni kimlik çıkarıldı.

ANKARA ONU BULDU

Ankara, 'Kennedy Dayı' lakaplı Mersinli Cihangir'in kim olduğunu buldu.

Sosyal medya üzerinden Mersinli esnafın paylaştığı videolarla ünlenen Mersinli Cihangir, esnafın ona verdiği yardımlarla hayatını sürdürüyor. Kimliği olmayan Cihangir, hasta olduğu zamanlardaysa hastanelerde tedavi olmakta zorluk yaşıyordu.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Durumu öğrenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu talimat verdi. Mersinli Cihangir'in kimlik bilgilerine ulaşıldı. Asıl isminin Cihangir Göktaş olduğu belirlendi.


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