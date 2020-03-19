Menü
Haberler››Güncel››Ankara beyaza büründü - Güncel

Ankara beyaza büründü

Ankara'da akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde hızını arttırdı.

19.03.2020 01:34 | Son Güncelleme: 19.03.2020 01:56
Ankara beyaza büründü
Ankara'da akşam başlayan kar yağışı, ilerleyen saatlerde hızını arttırdı. Merkez ve çevre ilçelerde etkili olan kar yağışında Ankara beyaza büründü.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı çevre ve merkez ilçelerde etkili oldu. Ankara'da dün akşamdan itibaren beklenen kar yağışı geceden itibaren etkili oldu. Ankara beyaz örtü ile kaplanırken Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler olumsuzluk yaşanmaması için gece boyunca tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Ankara'nın imgelerinden Ulus, Atakule, Kurtuluş Parkı karla kaplanırken Kuğulu Park'taki kuğular da kar yağışından olumsuz etkilendi.

"4 gündür evden çıkmıyordum"

Kar yağışını fırsat bilerek dışarı çıktığını belirten üniversite öğrencisi Emel Bayrak, "Zaten bugünün güzel olduğunu bilerek dışarı çıktık. Ben 4 gündür evdeydim. İnsanlar hazır dışarıda yokken virüs kapma ihtimalimiz düşükken biraz gezelim. 4 gündür evde çok sıkılmıştık" dedi.

Taşıyıcı olmamak için Ankara'yı terk etmediğini söyleyen Derya Doymaz ise "Uzun zamandır kar yağmıyordu. Yağdı güzel oldu. Umarım bütün virüsleri alarak gider. Biz de dışarı çıkarak iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama bir süredir dışarı çıkmıyorduk. Şuan mutluyum. Ailemin yanına gideceğim bilet buldum daha öncesinden almıştım ama şuan gidip gitmemekte biraz kararsızım. Havalimanı falan çok girmek istemiyorum. Taşıyıcı olabilme riskim var" dedi.

Sercan İşler, "Mevsiminde olması gereken bir kar yağışı. Şuan havayı yumuşattı. Bunca gelişen olayların arasında böyle bir kar yağışı insana açıkçası huzur veriyor. Biz keyif aldık kar yağışından. Bence güzel yağıyor. Kar'ın tadını yürüyüş yaparak çıkarıyoruz. Keşke imkanlar olsa da herkes bu keyfi çıkarabilse" şeklinde konuştu.

Don ve buzlanma bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden sonra Ankara'da kar yağışı (5-8cm) bekleniyor. Yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışıyla birlikte buzlanma ve don olayı da beklendiğinden başta sürücülerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" dedi. Ayrıca yapılan açıklamada kar yağışının bu gün öğle saatlerine kadar süreceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kuğulu Park, Ankara, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gereken süreyi verdi
Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu Güncel
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Loading