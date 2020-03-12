ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3.
12.03.2020 01:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 01:59
ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :ANKARA Bilim Kurulu Toplantısı sonrası 3 Bakan açıklamalarda bulundu - 3
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