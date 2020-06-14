ANKARA Bilim Kurulu üyesi Yamanel Bu yılın sonuna kadar maske takacağız

Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Bu yılın sonuna kadar maske takacağızSAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor.

14.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:13
Bilim Kurulu üyesi Yamanel: Bu yılın sonuna kadar maske takacağız
SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz" dedi.
Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (GATA) Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yamanel, eldivenin kişide yalancı özgüven oluşturduğu konusunda dünyanın hemfikir olduğunu belirterek, "Eldiven taktıktan sonra yalancı biz özgüven oluşuyor ve ardından bu eldivenle kişi o hisle her yere dokunabiliyor ve böylece alınan mikropları her yere bulaştırma ihtimali de oluyor. Bu nedenle yalancı özgüveni oluşturmamak için eldiveni önermiyoruz. Sadece el hijyenini öneriyoruz. Eldiven taksak bile eldiveni çıkardıktan sonra da yine el hijyenine mutlaka dikkat etmemiz gerekir. Marketlerde temasta bulunduktan sonra özellikle elimizi yüzümüze mutlaka götürmememiz gerekiyor" dedi.
'ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA HENÜZ VİRÜS SONLANMADI'
Vatandaşa tedbirler konusunda gevşememe uyarısında bulunan Prof. Dr. Yamanel, "Ülkemizde ve dünyada henüz virüs sonlanmadı. Virüs sonlanana kadar mutlaka yeni normale alışmamız gerekiyor. Kontrollü sosyal hayat kurallarını unutmamamız gerekiyor. Bunların olmazsa olmazı maske takmak, maskeyle birlikte sosyal mesafeye uymak, el hijyenine ve diğer temizlik tedbirlerini uygulamamız gerekiyor. ve kalabalık oluşturmayacak şekilde de davranmamız gerektiğini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor" diye konuştu
'YIL SONUNA KADAR MASKE TAKACAĞIZ'
Türk halkının virüsle mücadelede çok duyarlı davrandığını hatırlatan Prof. Dr. Yamanel, "Virüsle mücadelenin iki basamağı var. Bir tedbir, iki tedavi. Tedbir basağımız çok güçlü oldu, halkımız tarafından iyi benimsendi ve alınması gereken tedbirleri uyguladık. Bu nedenle şu an iyi durumdayız. Ama bunu devam ettirirsek iyi durumumuz da devam eder. Eğer bu tedbirleri devam ettiremezsek vaka sayılarının arttığını görürüz. Bundan kurtulabilmemiz için global bir bağışıklığın olması gerekiyor. Bu da etkin bir tedavinin, etkin bir aşının bulunmasıyla mümkün olacak. Şu an çok ciddi aşı çalışmaları yapılıyor. Fakat aşı çalışmaları 1-1,5 sene sürüyor. Buna bağlı olarak en baştan beri süreci de hesaplarsak eğer bu yılın sonuna kadar maske takacağımızı öngörebiliriz" dedi. ANKARA Bilim Kurulu üyesi Yamanel Bu yılın sonuna kadar maske takacağız

Kaynak: DHA

Etiketler: Levent Yamanel, Güncel, Haber

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