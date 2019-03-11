Ankara Bisiklet Hırsızı Önce Kameraya Sonra Polise Yakalandı

Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
ANKARA'da, farklı apartmanlardan toplam 20 tane bisiklet çalan T.C.D., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, bisiklet çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, son dönemlerde artan bisiklet hırsızlığı ihbarları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan istihbarı çalışmalar ve güvenlik kamerası incelemelerinin ardından, Ankara'nın farklı ilçelerinden toplam 20 tane bisiklet çalan şüphelinin T.C.D., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenlenen operasyonla T.C.D.'yi gözaltına aldı.
BİSİKLET HIRSIZI CEZAEVINE GÖNDERİLDİ
Şüphelinin girdiği apartmanların kapılarını tornavida ile açtığı ve çaldığı bisikletlere binerek uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen T.C.D., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Hırsızlık Büro Amirliği, Ankara, Güncel
Kaynak: DHA