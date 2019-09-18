67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

Ankara'da 67 yaşındaki Rıza Işık, 6 yıl önce boşandığı 54 yaşındaki eski eşi Fadime T.'yi çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı. Fadime T. hastaneye kaldırılırken, Rıza Işık polis tarafından gözaltına alındı.

BIÇAKLANAN KADININ DURUMU İYİ

Olay, Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'ndeki Ahmed Arif Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Işık, eski eşi Fadime T. ile çocuğunu parkta gördü. Eski eşinin yanına giden Işık, cebindeki bıçağı çıkartarak Fadime T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Işık, eski eşi Fadime T.?yi çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı. Yaralı kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar, sağlık ekiplerine haber verip Işık'a müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 10 yerinden bıçaklanan Fadime T'yi Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Fadime T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞ SALDIRGANI LİNÇ ETMEYE ÇALIŞTI

Kendini kesmekle vatandaşı tehdit eden Işık ise elindeki bıçakla kendine zarar verdi. Vatandaşlar bunun üzerine durumu polise bildirdi. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi almaya çalışırken, öfkeli kalabalık Rıza Işık'ı linç etmeye çalıştı. Vatandaşları sakinleştiren polis, Rıza Işık'ı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

KADINLAR HASTANEYE YÜRÜDÜ

Öte yandan olayı duyan bir grup kadın, Fadime T.'nin 29 Mayıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını düşünerek, hastane önünde toplandı. Yolu kapatıp sloganlar atan grubu uyaran polis, tüm uyarılara rağmen dağılmayan kadınlara müdahalede bulundu. Kadınlar, bunun üzerine sloganlar atarak dağıldı. Polis, hastane önünde geniş güvenlik önlemi aldı.