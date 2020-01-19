Burun ameliyatı olmaya gitti, kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi

Ankara 'da oturan Mehmet Akyar (21), burun ameliyatı olmak için gittiği hastanede, kalbinin delik olduğunu öğrendi. Açık kalp ameliyatı olmaktan kaçınan Akyar, özel bir yöntemle yapılan yarım saatlik kapalı ameliyatla sağlığına kavuştu.

KALBİNİN DELİK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Üniversite öğrencisi Mehmet Akyar, nefes almakta zorlanınca burun ameliyatı olmak için hastaneye başvurdu. Doktorlar, Akyar'ın yapılan tetkiklerinde kalbinin delik olduğunu teşhis etti. Bir an önce ameliyat edilmesi gerektiğini öğrenen Akyar, açık kalp ameliyatı yerine farklı bir yöntemle tedavi olabilmek için araştırma yaptı. Yarım saat süren kapalı kalp ameliyatı ile sağlığına kavuştu.

"AÇIK AMELİYAT OLMAK İSTEMEDİM"

Burnundan nefes almakta zorlandığı için ameliyat olmak istediğini söyleyen Akyar, "Hastaneye başvurdum, kontrollerim yapıldı. Ameliyatımdan bir gün önce anestezi uzmanı doktor tetkiklerimde bir şey gördü. Kalp muayenesi olmamı söyledi. Daha sonra kalbimde delik olduğunu öğrendim. Hemen ameliyat olmamı söylediler. Açık ameliyat olmak istemedim. Biraz daha araştırma yapmaya başladık" dedi.

"KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM"

Günlük yaşantısında hiçbir sıkıntı yaşamadığını kaydeden Akyar, "Hatta her cuma günü futbol maçı yapıyordum. O kadar koşmama rağmen hiçbir sıkıntı yaşamadım. Öğrendiğim de şok oldum. Daha sonra ameliyat oldum ve başarılı geçti. Bende hiçbir sıkıntı yoktu; hatta 2 senedir hasta olduğumu bile hatırlamıyorum. Durumum şu an çok iyi. Kendimi çok iyi hissediyorum. Doktorum dikiş atmadan ameliyatımı yaptı. Hocam yarım saat içinde kapalı ameliyat ile beni tekrar sağlığıma kavuşturdu" diye konuştu.





"OĞLUMUN DURUMU GAYET İYİ"

Baba Ahmet Akyar ise, "Oğlum 2 tane bile dikişi olmadan ameliyattan çıktı. Normalde aynı gün taburcu olabilecektik; ancak 1 gece daha bekledik. Şu an oğlumun sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu.