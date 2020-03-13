Menü
Haberler ›› Güncel ››Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak - Güncel

Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.

13.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:08
Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Güncel
Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti