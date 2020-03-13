Ankara Büyükşehir, 12 yaşından küçük çocuğu olan anneleri idari izinli sayacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.
13.03.2020 18:08 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:08
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar doğrultusunda belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlarda çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelere idari izinli sayacağını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı kararı doğrultusunda 16-30 Mart tarihleri arasında eğitime ara verilmiştir. Belediyemiz, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan anneler işlerin aksamaması şartıyla idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, milli eğitim bakanlığı, Güncel
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