Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Açıklaması

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı'nın Mogan Tesisleri'nde düzenlediği iftar yemeğinde Ankara'daki televizyon, internet siteleri ile günlük gazetelerin temsilci ve muhabirleriyle bir araya geldi.Göreve başlar başlamaz uygulamaya başladığı projeler ile hayata geçirmeyi planladığı projeleri detaylarıyla anlatan Başkan Yavaş, gazetecilerin sorularını da cevaplandırdı."Büyükşehir belediyesi'nin toplam borcu 9,5 milyar lira"Tüm soruları samimiyetle yanıtlayan Başkan Yavaş, Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu sorusuna şu şekilde cevapladı:"Büyükşehir Belediyemizin toplam borcu 9,5 Milyar Lira. EGO, ASKİ ve Şirketlerin toplam borçları bunlar. Sadece Şirketlerin borcu 1 milyar liraya yakın ama ben asla bir enkaz devraldım diye şikayet etmedim."Tasarruf tedbirleriBüyükşehir Belediyesi'nde tasarruf tedbirlerini başlattığını ve en kısa sürede de bunu yaygınlaştıracağını belirten Başkan Yavaş, kalem kalem devreye sokacağı tasarruf önlemlerini sıraladı:"Bundan sonra tüm Otopark ve Bilbordları belediye işletecek. Hafriyat gelirleriyle birlikte tasarruf etmeye başlayınca daha da rahatlayacağımıza inanıyorum. Gereksiz makam araçlarını kaldırıyoruz. Kiralık olanları da iade ediyoruz. Zabıta, İtfaiye ve bir de görevli polis haricinde benim makam aracım dahil hiçbir belediye aracında 'çakarlı araç' kalmayacak. Seçim döneminde söz vermiştim, yazısını da yazdık. Tüm birimlerde ihaleler önceden ilan edilecek. Birçoğunu canlı yayınlamaya başladık tıpkı Meclis toplantılarını yayınlamaya başladığımız gibi. Şeffaf ve katılımcı olacağımızı söyledik.Personelde önemli değişiklikler olmadı. Belediyede görevlendirmek için istediğimiz izinler yüzde 95 oranında verilmedi ama gitmek isteyenlerin önünü de açtık. Rakibim 25 bin işçi çıkartılacak dedi, haksız çıktı. Kimse haksız yere işten çıkartılmadı. Sayaçları teröristler ödeyecek, teröristler belediyede yuvalanacak denildi. Mazbata alındıktan sonra belediye Türk bayraklarıyla donatıldı. Dolayısıyla seçimden önce söylenen sözlerin birçoğunu da seçim propagandası olduğu anlaşılmış oldu. Bizler iyi niyetli olarak çalışmalarımızı yapmaya devam etmek istiyoruz. Yapacağımız projeler Ankara halkını ilgilendiren projeler. Farklı siyaset gözüyle bakılarak engellemeler yapılırsa benim şahsıma hiç bir zarar gelmez ama Ankara halkı zarar görecektir, bunun mutlaka bilinmesi lazım.Sosyal denge tazminatı konusunu sendikacılarla görüştük. Mali Hizmetler Müdürü ile görüşeceğiz çünkü bu biraz da hükumetin kesintilerle yapacağı tavra bağlı. Henüz ödenekler gelmedi, bayramdan önce karar verdik, yetiştireceğiz ama herkese eşit verileceği kararını almıştık."Belediyede yapılan dikkatsiz harcamalara da örnek veren Başkan Yavaş, "Mesela sadece bir yerden 100 bin top çıktı. Basket ve futbol topları. Bayramda dağıtacağız artık başka çaresi yok" dedi.Büyükşehir Belediyesi birimlerinde uygulamalardaki dengesizliğe de dikkat çeken Başkan Yavaş, bazı birimlerde müdüre değil sekretere araç verildiğini söyledi.Yolsuzlukla mücadeleBaşkan Yavaş, yolsuzlukla mücadelenin kırmızı çizgisi olduğunun altını çizdi ve şöyle konuştu:"Şirketlerin genel kurullarının belirlenmesi için muhalefetin meclise yetki verilmesi yönündeki ısrarını gördünüz. Tartışma çıkarmaya çalışan bir meclis üyesinin bir şirkette danışman olduğunu ve bir yandan da bir başka belediye şirketinde yolsuzluk yaptığı için 3 yıl 1 ay hapse mahkum olduğu ortaya çıktı. Bunları henüz şirketler elimize geçmediği için harcamaları görmüyoruz ama şirketleri genel kurullar yapıldıktan sonra inceleyeceğiz, varsa bir kusur tabi ki üzerine gideceğiz. Cumhuriyet Savcılığına bugün intikal ettirdik, ANFA Genel Müdürü, Mart ayının 25 ve 26'sında reklam ihalesi açıyor. ANFA sadece Ankara Belediyesine iş yapar, dışarıya iş yapmaz. Reklama ihtiyacı yok. 25'inde internetten yayınlıyor, 26'sında teklif alıyor ve 27 veya 28'inde onaylıyor. 29'unda 40 gün sürmesi gereken bir iş olmasına rağmen hemen kabulü yapılıyor. 40 günlük reklam süreci yapılmış gibi billboardlara girilmiş gibi kabul ediliyor. Seçimden önceki Cuma günü 1,5 milyon TL bir şirketin hesabına geçiyor. Verdik Savcılığa. Buna benzer olaylar olunca tabi ki Ankara halkının cebinden çıkan kör kurşun hesabını soracağız, bunu açıkça ifade ediyorum."İmar artışında ranta sonİmar planlarında ranta yönelik uygulamalara geçit vermeyeceğini vurgulayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gerekirse bu konuda gelen talepleri veto edeceğini net bir şekilde şu sözlerle ifade etti:"Belediyede 80 kadar dosya var. Afaki bir şekilde her imar artışının yanına şuraya bir tane okul, sağlık ocağı yapacaksınız gibi imar dosyalarının içine böyle şeyler konulmuş. Ne yapılacağı, kaç paralık yapılacağı belli değil. Ben sordum İmar Müdürüne peki ölçünüz nedir? Talep ettiğiniz miktar nedir dedim? İmar Müdürü sessiz kaldı. Bu konuyu önümüze aldık değerlendireceğiz. Okul yapacaksak kendi istediğimiz yere yaparız, başkasına rant verip, başkasına okul yaptırmaya gerek yok. Bir yandan da bu durum şu sonucu ortaya koydu: 'Belediyeye kaynak aktarıldığı ortaya çıktı. Ankara bu nedenle 10 yıl kaybetmiş oldu. 2014 yılında 30 kadar imar değişikliğini ve 19 Milyarlık rantın başka bir yere aktarıldığını televizyonda söylemiştim. Şehir planlarına aykırı değilse bir de fakir ailelere ev yapılmak şartıyla olabilir ama bundan sonraki uygulama bu olacak. Eğer Belediye Meclisinden bizim hakkımızı gasp eden veya Mecliste bizim yetkimiz olmasına rağmen Belediye Meclisine talimat verir gibi çıkan kararları yargıya taşımaya kararlıyız."Mansur Yavaş, İstanbul'da yenilenecek seçimden Hitit Güneşine, Hayvan haklarından yeni projelere birçok konuda şu önemli değerlendirmelerde bulundu."Ankara halkı gereken cevabı verdi""Hak yerini buldu, Ankara halkı gereken cevabı verdi" diyen Başkan Yavaş, seçim döneminde yaşadıkları zorluklara rağmen çalışmalarının sonuç verdiğini, hakkındaki iddialara karşı hukuk yolunu tercih ettiğini ve dava açtığını ifade etti.Bazı asılsız iddialar nedeniyle üzüldüğünü de vurgulayan Başkan Yavaş, şöyle konuştu:"Ekrem İmamoğlu, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili birilerinden ifade almak istediler, suçlama yapmak istediler, bu basına da yansıdı. Kulağınıza geliyordur, Ankara'da da aynılarını duyuyoruz. Bunlar demokrasi adına çok ayıp şeyler, bunu üzüntüyle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Önce İstanbul'u halledelim 6 ay sonra Ankara'yı da halledeceğiz sözleri Ankara'nın her yerinde yayılıyor. Resmi olarak da ağızdan ağıza yayılıyor. Maalesef bunlar üzücü şeyler. Ben ortadayım her şeye açık bir insanım. 3 kere aday oldum, benimle ilgili bir husus varsa şimdiye kadar yüz bin defa çıkarmanız gerekirdi ama sonradan bir takım oyunlarla Ankara halkının iradesini yok sayıp o iradeyi ortadan kaldırmanın hem Türk demokrasisine zararı olduğu gibi ekonomiye de zararı olacaktır, telafisi imkansız zararlar doğacaktır.Umuyorum ki Sayın Cumhurbaşkanının Türkiye'nin ittifakı sözü, 'Türkiye'nin tümünü kucaklarız, hep birlikte kucaklaşırız, hep beraberiz bu ülke hepimizin' sözleri gerçek olur. Biz çalışmalarımızı yaparken hükumetle birlikte sadece ve sadece Ankara için Ankaralıların hayrına olan bütün çalışmaları yapma arzusundayız."İstanbul seçimleri23 Haziran'da İstanbul'da yenilenecek seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başkan Yavaş, seçim tahminlerini de paylaştı:"Seçim çalışmayla kazanılır. Sayın Ekrem İmamoğlu'nda yüksek motivasyon gördüm. Yolda gezerken bile halkın ilgisi çok çok fazlaydı. Herkes bu seçimde de üstüne düşen görevi yapacak. Bu seçimde İmamoğlu lehine açık fark olacağını düşünüyorum. İstanbul'da seçmenin vicdanına seslenmek lazım."Hitit güneşi sembolüAnkara'nın en eski sembollerinden Hitit Güneşinin geri getirilmesi yönündeki yoğun taleplerin hatırlatıldığı Başkan Yavaş, şu bilgileri verdi:"Meclis aritmetiği 43'e karşı 105. Bu haliyle geri getirmek sembolü çok zor. Lüzumsuz yere de enerji harcamak istemiyoruz. Yine de Hitit Güneşi sembolünü her yerde kullanmaya çalışıyorum ama resmi sembol olarak kullanamıyoruz."Yeni yeni projeler yoldaSeçim öncesi Ankaralılara verdiği sözleri teker teker tutacağını belirten Başkan Yavaş, bu projelerin bir kısmını da anlattı:"Bu birinci dönemde projeleri hayata geçireceğimi düşünüyorum. Ben kendimi sevdirerek, saydırmayı seven biriyim. Tüm bu projeleri 5 yıla sığdırabileceğim kanaatindeyim. 32 kilometrelik bisiklet yolu projesi, İstasyon Caddesi projesi ve Metro için görüşmelere başlıyoruz. Köylere güneş enerjisi ve su indirimi gündemimizde. Haziran ayında Polatlı'da bir çalıştay yapacağız. Ankara nüfusu 6 milyon neredeyse. Her bir proje için bir yönetici ve bir danışman görevlendirmeyi düşünüyorum."Parti ayrımı olmadan Başkentlilere en iyi hizmeti götürmek için birlik içinde çalışmayı arzu ettiğini belirten Başkan Yavaş, ilçe belediye başkanlarının ivedi çözülmesi gereken sorunlarda bile gelip kendisiyle görüşmemesini ise eleştirdi.Başkan Yavaş, Batıkent'te yaşanan hayvan katliamı ile ilgili ilk kez talimat verdiğini ve açılan davaya müdahil olduklarını hatırlatarak, "Sonuna kadar suçsuz hayvanların hakkını arayacağız, suçluların cezalandırılmalarını istiyoruz. Biz davaya suçtan zarar gören olarak katılıp mahkemede devam edeceğiz. Cezalandırılmaları için temyiz hakkımız oluyor, az ceza verilirse sonuna kadar suçsuz hayvanların hakkını arayacağız ve bu Türkiye'ye iyi bir örnek olacak" dedi. - ANKARA Mansur Yavaş