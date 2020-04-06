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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi toplantısına video konferansla katıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katıldı.

06.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 06.04.2020 15:30
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, Kent Konseyi toplantısına video konferansla katıldı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kent Konseyi toplantısına video konferans aracılığıyla katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri arasında gerçekleştirilen video konferansa katılan Yavaş, toplumsal dayanışma için sivil toplum kuruluşları ile yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Büyükşehir Belediyesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesi hakkında bilgi veren Yavaş, iş yerlerinini kapatılmasıyla birlikte, bir an evvel mağduriyetleri gidermek için uğraştıklarını belirtti.
Ankara'da 30 bini Suriyeli olmak üzere 150 bin aileye yardım yaptıklarını ve bu çalışmaları Kent Konseyi'nin desteğiyle de sürdürebileceklerini aktaran Yavaş, şunları kaydetti:
"Bu 500 bin aile olacak şekilde kendimizi hazırlıyoruz. Neden derseniz, kimse bu sürecin sonunu kestiremiyor. Mağdur olan sayısını, ne kadar süreceğini bilmiyoruz. 500 bin aileye paket hazırlamakla da zarar etmeyiz. Belki bir daha dağıtmak durumunda kalacağız. Bazen yaşanan çirkin şeylerle de karşılaşıyoruz ama güzellikler de var. İnsanların birbirine yaptığı yardımlar, jestler çok güzel dayanışma örnekleri var. Mesela bakkallardaki veresiye defterlerini kapatın çağrımız... Bunlar güzel şeyler, bize de yakışan budur."
Toplantı sonrası Ankara Kent Konseyi de sosyal medya hesapları üzerinden "6 milyon tek yürek olalım, hastalığı değil iyiliği bulaştıralım" mesajıyla dayanışma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Kent Konseyi, Ankara, Güncel
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