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Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi

Koronavirüs salgınına karşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için yeni bir çağrı yaptı. Yavaş, hayırsever vatandaşların kendi mahallelerindeki yardıma muhtaç kişilerin bakkal, kasap ve manava olan borçlarını kapatmalarını rica etti.

04.04.2020 14:56 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:40

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayınladığı yazılı bir açıklama ile şehirdeki hayırsever vatandaşların mahallelerindeki bakkal, kasap ve manava borcu olan ihtiyaç sahiplerinin borçlarını kapatması yönünde çağrı yaptı.

''DERDİNE YETİŞMEMİŞ KİMSE BIRAKMAYALIM''

Yavaş, yaptığı yazılı açıklamada, dayanışma gerektiren zor günlerden geçildiğini belirtti. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmek isteyip de edemeyen hayırseverler olduğunu aktaran Yavaş, şunları kaydetti: "Hayırsever vatandaşlarımıza hiç kimseyi incitmeyecek ve engel çıkarılamayacak güzel bir teklifim var. Kendiniz veya birkaç kişi bir araya gelin. Mahallenizdeki ya da komşu mahallede yaşayan, bakkala, kasaba ve manava borcu olan veresiye yazdırmış ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyin, hesaplarını kapatın. Biz komşuyuz, biz hemşehriyiz, biz milletiz. Gereğini yapalım. Hep birlikte, el ele, derdine yetişilmemiş hiç kimse bırakmayalım."

Mansur Yavaş’tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi

Kaynak: AA

Etiketler: Mansur Yavaş, Ankara, Güncel

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan hayırseverlere, ihtiyaç sahiplerini rahatlatacak bir çağrı geldi

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