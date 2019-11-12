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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan Su ve Atık Su Tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.

12.11.2019 22:03 | Son Güncelleme: 12.11.2019 22:06
Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan Su ve Atık Su Tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisinin kararı görüşülmek üzere ileri bir tarihe ertelendi.
Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığındaki kasım ayı beşinci toplantısını gerçekleştirdi.
İhtiyaç sahibi ailelerin öğrencilerine okul servis ücreti karşılanması kararı, Hukuk ve Tarifeler Komisyonuna gönderildi.
ASKİ Genel Müdürlüğünce kademeli olarak hazırlanan su ve atık su tarifesine yönelik Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ileri tarihte görüşülmek üzere ertelenmesine oy birliği ile karar verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis toplandı

Ankara, ASKİ, Güncel

Kaynak: AA


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