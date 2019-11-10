Haberler » Güncel » Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı - Haber

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı üçüncü toplantısını yaptı.

10.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 10.11.2019 12:32Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı
Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı üçüncü toplantısını yaptı.
Belediye meclisi, Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında toplandı.
Ünal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında saygı ve şükranla andığını belirtti.
Yarın saat 11.00'de Türkiye genelinde 2023 noktada Tarım ve Orman Bakanlığınca fidan dikme seferberliğinin gerçekleştirileceğini hatırlatan Ünal, bunun çok önemli bir çalışma olduğunu ve bu etkinliğe iştirak edeceklerini söyledi.
Üyeler de parti grupları adına söz alarak Atatürk'ü 81. ölüm yılında saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.
Daha sonra gündem toplantısına geçildi. Ünal, ilgili önergeleri oylatarak, Büyükşehir Belediyesi kasım ayı dördüncü oturumunun, yarın saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Ünal, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:44 Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi Sadoviç'ten Başkan Alemdar'a ziyaret
13:48 "Akıllı ilaçlar ve aşı tedavisi akciğer kanseri hastalarının ömrünü uzatabiliyor"
13:48 "Kuruluş Osman" 20 Kasım'da seyirciyle buluşacak
13:46 Sakarya'da boş alanda çıkan yangın söndürüldü
13:46 Bağlar'da elektrikli araçlarla temizlik çalışması
13:24 Ankara'da 3.4 büyüklüğündeki deprem panik yarattı
13:02 Atatürk'e benzetilen Göksel Kaya'ya sosyal medyada tepkiler devam ediyor
12:58 Ekrem İmamoğlu'nun zor bütçe sınavı! AK Parti ve CHP'den art arda açıklamalar geldi
12:06 Kadını taciz etti, "Paramı vermişim" diyerek minibüsten inmedi
12:04 Gökhan Özoğuz, tepki çeken 10 Kasım paylaşımını düzenleyip yeniden paylaştı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 13:48:36