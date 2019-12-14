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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm parti grupları kredi için onay vereceğini açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Aralık ayı olağan toplantısında, EGO Genel Müdürlüğü'nce '245 adet CNG'li otobüs ve 28 adet dizel otobüs alımı ile 2 adet dolum istasyonu yapımı projesi' için 60 milyon Euro'ya kadar dış kredi kullandırılmasının uygun görülmediği Plan ve Bütçe Komisyonu...

14.12.2019 12:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:38Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tüm parti grupları kredi için onay vereceğini açıkladı
Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ayı olağan toplantısında, EGO Genel Müdürlüğü'nce '245 adet CNG'li otobüs ve 28 adet dizel otobüs alımı ile 2 adet dolum istasyonu yapımı projesi' için 60 milyon Euro'ya kadar dış kredi kullandırılmasının uygun görülmediği Plan ve Bütçe Komisyonu raporu görüşüldü.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti grup başkanları Ankara'nın faydasına olacak bütün kararlara olumlu bakacaklarını ifade ederek, bu gündem maddesi için de kabul oyu kullanacaklarını belirtti.

Yeni otobüslerin alınması için kredi kullanılırken, usulde hukuki bir sıkıntı yaşanmaması için konunun Plan ve Bütçe Komisyonunda tekrar görüşülerek, Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılması kararlaştırıldı. - ANKARA

Aralık, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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