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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı yedinci toplantısını gerçekleştirdi.

14.11.2019 19:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:44Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi, kasım ayı yedinci toplantısını gerçekleştirdi.
Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal başkanlığında yapılan toplantıda, gündem maddeleri oylandı.
Gündem dışı söz alan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ünal'ın yönetiminde birkaç gündür yapılan Meclis toplantılarının Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından canlı yayınlanmadığını belirtti.
Burhan, bu durumun Meclis iradesine yapılan bir saygısızlık olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Seçim öncesinde demokrasi, şeffaflık ve açıklıktan bahseden bir yönetimin bu yayını yapmamış olması fevkalade üzüntü verici bir durumdur. Meclisimiz son dönemde uyumlu çalışmaktadır. Ankara'nın meselelerine duyarlı olarak yaklaşmaktadır. Birlik ve bütünlük içerisinde hoşgörüyle yapılan çalışmaların Ankaralılardan saklanmaması gerekir. Bu tutumu kınıyorum."
Ünal ise söz konusu olaya ilişkin herhangi bir müşahedesinin olmadığına dile getirerek, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun'a toplantıların canlı yayınlanıp yayınlanmadığını sordu.
Torun ise teknik arıza nedeniyle toplantıların canlı yayınlanamadığını ve en kısa sürede sorunun çözüleceğini belirtti.

Fatih Ünal, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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