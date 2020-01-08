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Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

08.01.2020 19:44 | Son Güncelleme: 08.01.2020 19:44Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı
Büyükşehir Belediye Meclisi 2020 yılı ocak ayı ilk toplantısı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.
Meclis toplantısında, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sibel Aygün'ün istifa dilekçesi sunuldu. Aygün'ün sağlık sorunları nedeniyle 5 gün izinli sayılmasına ilişkin dilekçe de mecliste okutuldu.
Toplantıda, Denetim Komisyonuna gizli oy usulü seçim yapıldı.
Belediye Meclisi'nin oturumu, komisyon raporları ve önergelerin oylanmasıyla sona erdi.
Yavaş, yarınki meclis oturumunun saat 18.00'de yapılacağını bildirdi.

Mansur Yavaş, Sibel Aygün, Ankara, Politika

Kaynak: AA

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