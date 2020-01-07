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Ankara Büyükşehir Belediyesi 145 taşınmaz için ihaleye çıkacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ ilçesinde bulunan Anafartalar Çarşısı'ndaki 111 iş yeri, 29 depo ve 5 umumi tuvaleti 3 yıllığına kiraya vermek için 9 Ocak'ta ihaleye çıkacak.

07.01.2020 09:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:28 Ankara Büyükşehir Belediyesi 145 taşınmaz için ihaleye çıkacak
Büyükşehir Belediyesi, ilçesinde bulunan Anafartalar Çarşısı'ndaki 111 iş yeri, 29 depo ve 5 umumi tuvaleti 3 yıllığına kiraya vermek için 9 Ocak'ta ihaleye çıkacak.
Ulus'taki Anafartalar Çarşısı'nda 5040 ada ve 1 parselde bulunan 145 taşınmaz, bir bütün olarak 3 yıllığına ihaleyle kiraya verilecek.
İhale için muhammen bedel, "bir yıllık kira bedeli 2 milyar 425 milyon 560 bin lira", geçici teminat ise "72 bin 766 lira 80 kuruş" olarak belirlendi.
İhale, 9 Ocak'ta Ankara Büyükşehir Belediyesinin birinci katında saat 14.00'te encümenlerin katılımıyla yapılacak.
Ankara'da kamuya ait alanlarda en az 10 işletmeyi tek sözleşmeyle en az 5 yıl süreyle işleten veya işlettiren gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılabilecek.
Tekliflerin bir yıllık muhammen bedel üzerinden, kapalı zarf usulüyle komisyona sunulacağı ihalenin şartnamesi, Yazı İşleri ve
Kararlar Dairesi Başkanlığından ihale günü saat 12.00'ye kadar teslim alınabilecek.
İhaleye ilişkin detaylar, 26 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Altındağ, Ankara, Güncel

Kaynak: AA

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