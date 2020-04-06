Ankara Büyükşehir Belediyesi 1694 çiftçiye tohum dağıtacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığınca tüm ilçelerde 1694 çiftçiye tohum dağıtımı yapılacak.
06.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:46
Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, başvuruda bulunanlara yapılacak tohum dağıtımı, koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü şekilde, ilçelerdeki Tarım Kredi Kooperatifleri depolarından gerçekleştirilecek.
Hibe kapsamındaki dağıtım "adi fiğ, korunga ve mısır tohumları"ndan oluşacak.
Kaynak: AA
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