Ankara Büyükşehir Belediyesi 3 arazi tipi aracı ihaleyle sattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 arazi tipi aracın satışını canlı yayınlanan açık artırma ihalesi ile gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığınca 2013 model 3 aracın satışı yapıldı. Satış, araçların "hizmetine ihtiyaç duyulmadığı" gerekçesiyle, açık artırma yöntemiyle ve canlı yayınlanan ihale ile yapıldı.

Genel Sekreter Yardımcısı ve İhale Komisyonu Başkanı Baki Kerimoğlu başkanlığındaki ihalede, 3 araç için ayrı ayrı teklifler alındı.

İhale sonucunda araçlar toplam 2 milyon 101 bin TL'ye satıldı.

Kaynak: AA