14.06.2019 10:37
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Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Altunışık'tan, Yavaş'a soru

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Altunışık

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Haziran ayı meclis toplantısında, ihalelerle ilgili bilgi verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Mümin Altunışık, Haziran ayı meclis toplantısında, ihalelerle ilgili bilgi verdi.

Altunışık, "24 firmanın girdiği bir ihaleyi ihaleye girmeyen bir firmaya mı verdiniz? Kaç ihaleyi canlı yayındaki fiyatları değiştirerek verdiniz? Daha önce 1 katrilyona verilen ihaleyi 188 Milyon TL ye verdiğinizi iddia ettiniz. Fakat 2016/2017/2018 yıllarında yapılan ihalede 26.5 ayda 495 Milyon 723Bin TL ye yapılan bir işi siz 8 ayda 290 Milyon TL ye verdiniz. Yani siz önceden ayda 18.5 Milyona verilen ihaleyi ayda 36 Milyon TL ye verdiniz" şeklinde konuştu.

Altunışık sulama pozlarının da fahiş fiyatlarla yapıldığının altını çizerek şöyle konuştu:

"30 yıla yakındır aylık 4 defa olarak ödenen sulama pozlarını aylık 10 defaya çıkartarak yüzde 250 ye yakın bir fiyat artışı yaptınız. Üstelik birim fiyatlarını da TÜİK verilerinden yüksek belirleyerek hem ödeme adedi hem de birim fiyatı arttırmış oldunuz."

Mümin Altunışık, "2016-2017-2018 yıllarında yabani ot temizliğinin yapılması işini siz 8 aylık bir süreç için 36 Milyon 162Bin TL ye vermeyi öngörüyorsunuz. Bu fahiş poz artışına rağmen İhaleleri yüzde 50 üzeri kırım ile verdim diye övünüyorsunuz. Biz bu iddialarınızın ve bizim iddialarınızın ortaya çıkması için mecliste bir araştırma komisyonu kurulup 45 gün içinde araştırmanın tamamlanıp Ankara halkına ve yasal mercilere bildirilmesini talep ediyoruz" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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