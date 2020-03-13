Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
13.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi
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