Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin - Ekonomi

Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin

Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

13.03.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 18:03
Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanı annelere idari izin
Ankara Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve iştiraklerinde çalışan 12 yaşından küçük çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Ekonomi
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi Ekonomi
Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi Ekonomi
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi Ekonomi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti Ekonomi
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı Ekonomi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti Ekonomi
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti