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Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 40 personelini Elazığ'a gönderdi.

25.01.2020 01:04 | Son Güncelleme: 25.01.2020 01:36Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı
Büyükşehir Belediyesi, 40 personelini 'a gönderdi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'ın ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından teyakkuza geçti.
Ankara İtfaiyesinden ekip ve araçlar, AFAD koordinasyonunda Elazığ'a sevk edilmek üzere Etimesgut Askeri Havalimanı'na geçti.
Bölgeye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakla 20 personel, 3 K9 köpeği ve 3 hizmet aracı ile günlük ihtiyaç malzemeleri gönderildi.
Ayrıca karayoluyla da 20 personel, 3 karavan, bir çok maksatlı kurtarma aracı, bir kurtarma aracı, bir komuta otobüsü ve bir K9 aracı da bölgeye gitmek üzere yola çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sivrice, Ankara, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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