Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Ekonomik Koruma Paketi"ni hayata geçirdi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini açıkladı.
30.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 18:52
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, koronavirüs nedeniyle başlatılan yardım kampanyasına ilişkin Ekonomik Koruma Paketi'nin bugün itibarıyla hayata geçirildiğini açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com