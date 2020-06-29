Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay'a cami yapacak

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan Kızılay'daki cami için ilk adım atıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay'a cami yapacak
29.06.2020 11:57 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:13
Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan Kızılay'daki cami için ilk adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kumrular Sokak ile Necatibey Caddesi'nin kesişiminde bulunan alana cami yapılması için protokol imzalandı.

Yaklaşık 4000 metrekarelik alana yapılacak olan 1500 kişi kapasiteli cami için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalandı. Cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine yapılacak.

Dolmuş depolama alanı da yapılacak

Yapılan protokole göre caminin bulunduğu alana çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da yapılacak. Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuş esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek. Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2000 metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek.

Kızılay'a yapılacak cami için proje çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğü süreç 18 ay içinde tamamlanacak. Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek ibadete açılması planlanıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Kızılay, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı Güncel
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir Güncel
Koronavirüs salgınına dair tüm seçenekler masada! Erdoğan 1 Temmuz için yeni kararlar alabilir
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti Dünya
Huysuz kadın, maske takmadığı için kendisine hizmet etmeyen garsonu rezil etmek isterken zengin etti
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor Ekonomi
Öğretmenliği bırakıp kaz yetiştirmeye başlayan genç çiftçi, şimdi herkese bu işi tavsiye ediyor
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum 3. Sayfa
Evlenmek için arabasına verdiği ilan bin pişman etti: Eş ararken belamı buldum
İbrahim Tatlıses’in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram’ı salladı Magazin
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük sevgilisinin pozları Instagram'ı salladı
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor Dünya
İsrail, Kovid-19 salgınında ikinci dalgayı yaşıyor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor Spor
Rıdvan Dilmen: Fatih Terim, kendisini milli takımdaki görevinden alan kişinin Erdoğan olduğunu düşünüyor
Haberler››Güncel››Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay'a cami yapacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:45: 2 bin 400 rakımlı Uludaz tepesinde Uğur böceklerinden görsel şölen - Haber 12:45: Cabadak, "Yeni Başarılar İçin Çalışacağız" - Haber 12:45: Bitlis'teki Batmış Gölü'nün kurumaması için çalışma başlatıldı - Haber 12:44: Siirt'te aç kalan tilkiler şehre indi - Haber 12:43: ORAN haziran ayı toplantısı video konferans yöntemiyle yapıldı - Haber 11:21: Aracında 14 yerine 37 yolcu taşıyan minübüs şoförü, suçu polise attı: Sayı saymayı bilmiyorsunuz - Haber 11:09: Kuyumcu dönüşü sele kapılan yaşlı kadın, canını kurtarsa da tüm birikimini kaybetti - Haber 10:41: Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden gencin vücudundan soda şişesi çıktı - Haber 07:56: Yaptığı kaza sonucu aracı perte çıkan Alişan'ın yeni tercihi güvenilirliği ile bilinen marka oldu - Magazin