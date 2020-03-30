Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüsle mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri erteledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs tedbirlerine bir yenisini daha ekledi. ABB Başkanı Mansur Yavaş, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihaleleri ertelediklerini duyurdu. Yavaş bu kararın koronavirüsle ilgili projelere daha fazla kaynak ayırabilmek için alındığını söyledi.

Mansur Yavaş Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse karşı başlattığımız ekonomik mücadele kapsamında bugün açıklayacağımız projelere daha çok kaynak ayırabilmek için başta Park-Bahçe ve Fen İşleri olmak üzere, salgınla mücadelede gerekli olanlar dışındaki tüm ihalelerimizi hayat normale dönünceye kadar erteliyoruz."

Mansur Yavaş'ın yaptığı paylaşım: