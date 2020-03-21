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Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez caddeleri de dezenfekte edecek

Ankara Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğu fazla olan 7 bin merkez caddede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlayacak.

21.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:38
Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez caddeleri de dezenfekte edecek
Ankara Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, insan yoğunluğu fazla olan 7 bin merkez caddede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlayacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelede hijyen seferberliğinin sürdüğü bildirildi.
Ankara'nın dört bir yanında 454 personeliyle 24 saat temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, Kent Estetiği Daire Başkanlığınca, şehrin genelinde hijyen çalışmalarının hızlandırıldığı aktarıldı.
Ana arterlerin başında gelen, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı'nda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmasının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
"Özel bir dezenfektan kullanan ekipler, Akay Kavşağ'ından Ulus Atatürk Heykeli'ne kadar titiz bir temizlik yaptı. İlk önce çamaşır suyu ve deterjanla yıkanan Atatürk Bulvarı'nda, yaya geçitlerinden alt-üst geçitlere, otobüs duraklarından çöp kovalarına kadar bütün kent mobilyaları dezenfeksiyon işlemine tabi tutuldu. Başkentlilerin yoğun kullandığı Atatürk Bulvarı'ndaki temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları için özel bir ekip oluşturulurken, çalışmaların hava şartlarına göre devam ettirilmesi kararlaştırıldı. Kent genelinde insan yoğunluğunun fazla olduğu 7 bin merkez caddede temizlik ve dezenfektan çalışmalarına başlanacak."
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Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Ankara, Güncel

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